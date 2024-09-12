Этот мощный и стильный ноутбук с новейшим процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 гигабайтами оперативной памяти и SSD 2 терабайта уже можно приобрести по цене 94 499 гривен, отмечает 24 Канал.

Читайте также Обзор ASUS Zenbook 14 OLED: ультрапортативный ноутбук премиум-класса с отличными характеристиками

Сочетание искусства и технологий

Ноутбук легкий и удобный в использовании / Фото ASUS

ASUS Zenbook S 16 выполнен в полностью металлическом корпусе нового, вдохновленного природой, белого оттенка Scandinavian White. Для изготовления покрытия его крышки используется эксклюзивный материал Ceraluminum™, отличающийся высокой твердостью, легко выдерживая испытание временем. Над усовершенствованием цветов, текстуры и твердости этого инновационного материала инженеры ASUS работали четыре года, и результаты говорят сами за себя – ASUS Zenbook S 16 выглядит по-настоящему уникально.

Металлический корпус имеет обновленный белый оттенок / Фото ASUS

Благодаря применению современных производственных процессов фрезерования на станках с числовым программным управлением Zenbook S 16 получил корпус толщиной всего 1,1 сантиметра, который при этом содержит широкий спектр самых современных компонентов, в частности усовершенствованную систему охлаждения с испарительной камерой. Это невероятно тонкий и компактный 16-дюймовый ноутбук, что еще раз подтверждает стремление ASUS предлагать пользователям высочайшую производительность без компромиссов в отношении портативности.

Мощный и интуитивный

Модель оснащена мощным с ИИ-модулем / Фото ASUS

Новый ASUS Zenbook S 16 предлагает пользователям настоящую мощность и технологии искусственного интеллекта следующего поколения. Он оснащен флагманским процессором AMD нового поколения Ryzen AI 9 HX 370, 32 гигабайтами скоростной оперативной памяти и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 2 терабайта. Этот процессор может похвастаться встроенным ИИ-модулем Ryzen AI, который обеспечивает производительность до 50 TOPS и высокую энергоэффективность для работы современных ИИ-приложений. А батарея высокой емкости 78 ватт в час помогает пользователям работать в автономном режиме в течение всего дня.

Zenbook S 16 создан для комфортной и интуитивной работы. Клавиатура ASUS ErgoSense оснащена отдельной клавишей Windows Copilot, которая позволяет одним нажатием вызвать ИИ-помощник Windows, чтобы получить его помощь за считанные секунды. Увеличенный на 40% чрезвычайно гладкий тачпад соответствует "золотому" соотношению сторон экрана 16:10, что обеспечивает интуитивное управление устройством. Дополнительная площадь повышает комфорт пользователя и облегчает использование интуитивных жестов, поэтому пользователи могут легко выполнять такие задачи, как регулировка громкости звука и яркости экрана, а также быстрый запуск просмотра видео.

Zenbook S 16 также предлагает полный набор интерфейсных портов, в частности два USB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, полноразмерный картридер SD и комбинированный аудиоразъем, что позволяет легко подключать устройства в дороге. Беспроводной модуль самого современного стандарта Wi-Fi 7 с сертификацией ASUS WiFi Master Premium гарантирует быстрое и надежное соединение, где бы вы ни были.

Превосходные мультимедийные возможности

Захватывающее и реалистичное изображение воспроизводит большой, яркий и четкий OLED-дисплей ASUS Lumina с разрешением 3K и частотой обновления 120 герц. Он прошел сертификацию Pantone Validated и DisplayHDR True Black 500, которые подтверждают высокую точность воспроизведения цветов и качественную поддержку технологии HDR. Цветовой охват 100% DCI-P3 гарантирует воспроизведение невероятно насыщенных оттенков и соответствует требованиям для профессиональной работы с графикой.

Для настоящих кинематографических впечатлений Zenbook S 16 оснащен мощной аудиосистемой с шестью динамиками, сертифицированной Harman Kardon – выдающееся инженерное достижение в таком тонком устройстве. Два высокочастотных и четыре низкочастотных динамика воспроизводят полноценный многомерный звук с технологией Dolby Atmos. Результатом являются невероятно реалистичные изображения и звук, погружающие в атмосферу и добавляющие эмоциональности фильмам, играм и музыке.

Тихий и надежный

Разработчики ASUS Zenbook S 16 особое внимание уделили минимизации уровня шума системы охлаждения. Ее усовершенствованная конструкция получила испарительную камеру и два вентилятора IceBlade, обеспечивая эффективное охлаждение с уровнем шума ниже 25 децибел. Автоматическая регулировка рабочих параметров гарантирует максимальную мощность процессора с TDP 28 ватт, когда это необходимо. Привлекательная решетчатая панель над клавиатурой позволила увеличить воздушный поток и уменьшить риск попадания внутрь пыли и грязи.

Конфиденциальность и безопасность пользователей является для производителя приоритетом, поэтому Zenbook S 16 поддерживает новейшие ключи доступа (passkey) Windows и модуль Microsoft Pluton, объединяющий самое современное оборудование, микропрограммное и программное обеспечение для защиты от постоянно развивающихся угроз.

Работу функции Windows Hello обеспечивает инфракрасная камера ASUS AiSense, которая также поддерживает удобную функцию Adaptive Lock, отслеживающую присутствие пользователя и блокирующая ноутбук, когда он отходит от экрана. Наконец, функция Adaptive Dimming повышает уровень конфиденциальности, уменьшая яркость экрана, когда пользователь отводит от него взгляд.

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 гигабайтами оперативной памяти и SSD 2 ТБ можно приобрести в официальном онлайн-магазине ASUS Украина и в магазинах украинских партнеров ASUS по цене 94 499 гривен.

Ноутбук можно заказать прямо сейчас в официальном онлайн-магазине производителя / Фото ASUS