Мавик Рубен поделился подробностями атаки россиян на машину волонтеров Road2Relief. Оккупанты атаковали автомобиль 9 сентября в Бахмутском районе.

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Что рассказал волонтер

По словам Рубена, волонтеры хотели оценить ситуацию в селе недалеко от Бахмута. А именно узнать, в какой помощи нуждаются гражданские. Однако во время поездки их машину атаковали российские военные. В результате автомобиль опрокинулся и загорелся.

Мы слышали какие-то выходящие выстрелы не очень далеко, а потом в нас внезапно попала ракета. Я смог освободиться, пройти несколько миль и безопасно добраться до украинских военных,

– сказал волонтер.

Рубен заявил, что канадец Энтони "Тонко" Игнат и испанка Эмма Игуаль погибли. По его словам, Эмма была матерью организации Road2Relief, а Энтони был забавным парнем, который хорошо шутил. Швед Йохан Матис выжил. Его госпитализировали с ожогами и ранениями в одну из больниц Днепра.

Все эти волонтеры помогали украинцам с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. Они проделали много хорошей работы. В настоящее время Рубен находится в больнице Днепра с травмой плеча и ожогами конечностей в состоянии средней тяжести. Его планируют в скором времени эвакуировать в Германию для дальнейшего лечения.

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Что этому предшествовало

Напомним, российские захватчики атаковали машину этих волонтеров около 10 утра возле города Часов Яр. В тот момент иностранцы двигались в направлении Бахмута, чтобы добраться до села Ивановское.

Первоначально была подтверждена смерть Энтони Игната. Его тело изъяли с места обстрела. Состояние главы организации Эммы Игуаль некоторое время было неизвестно.

Как отреагировал Зеленский

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших волонтеров. Президент Украины сообщил, что двух других иностранцев привезли в Днепр и разместили в медицинских учреждениях.

Глава государства заявил, что россияне попали в машину этих людей из ПТРК. По его словам, это российское нападение снова "подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общей моральной обязанностью человечества остановить террор и победить зло". Украинский лидер поблагодарил всех, кто помогает нашему государству противостоять агрессии со стороны России.