Оккупанты атаковали с беспилотника Берислав

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, оккупанты целенаправленно целили в скопление людей.

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Российские войска с утра атаковали Берислав с беспилотника. Пострадали четыре местных жителя. Оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции,

– отметил глава ОВА.

Что известно о пострадавших

Прокудин также уточнил, что ранения получили три местных мужчины: 75, 56 и 73 года, а также 67-летняя женщина.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики оказывают им помощь, – добавил он.

Враг продолжил атаковать Николаевку

Также в ОВА сообщили, что россияне атаковали карету "скорой" в Николаевке с ранеными гражданскими.

В момент вражеского удара медики оказывали помощь раненым,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что, по предварительной информации, фельдшер и водитель не пострадали. Повреждения получил служебный автомобиль.

Враг постоянно обстреливает Херсонщину

Также Прокудин рассказал о вечернем обстреле Николаевки в Херсонской области вчера, 17 сентября. Так, примерно в 21:00 оккупанты атаковали дома местных жителей. В результате атаки погиб 40-летний мужчина, еще один – ранен.

Заметим, что оккупанты всю ночь на 18 сентября атаковали Херсонскую область. В результате "прилета" по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один – получил травмы, и ему медики оказали помощь на месте.

В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Под огнем была и Ольга. Там пострадала 63-летняя женщина – ее госпитализировали.