Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что СОУ регулярно бьют по России дальними средствами поражения.

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Атака БпЛА

Свитан отметил, что массовость и количество атак по России увеличивается, география увеличивается. Надо более 100 БпЛА использовать одновременно, чтобы преодолевать систему ПВО врага. Одно дело стационарные ЗРК, которые защищают объекты на определенных направлениях и не двигаются. Другое дело авиация, которая также перехватывает беспилотники.

Если использовать более 100 беспилотников, они одновременно 100 самолетов в воздух не поднимут. Это увеличение коэффициента преодоления ПВО врага. Поэтому надо запускать 150-200 беспилотников одновременно и увеличивать географию. Сейчас же нащупали этот механизм и дальше выполняют боевую задачу. Удары были по военным объектам: аэродромам, складах и местах хранения техники,

- отметил летчик-инструктор.

Операция ГУР

ГУР удалось ликвидировать российского полковника на территории России, который готовил операторов "Шахедов". По словам полковника запаса ВСУ, пока продолжаются боевые действия на территории Украины, значительная часть ВСУ занята уничтожением россиян на поле боя, на линии фронта и разведка, в частности. Однако часть разведывательных групп работает в тылу врага.

"Они уже начинают запускать механизм дальнейшего уничтожения участников украинского геноцида, что будет продолжаться и после нашей победы. Это должно стать рутинной работой на 15 – 20 лет наших спецслужб после нашей победы", – подчеркнул военный эксперт.