Как сообщила Ровненская ОВА, жертв не было. 24 Канал пишет, что нам известно на данный момент.

Обстрел Ровно 15 октября: что известно о последствиях?

Власти, экстренные и коммунальные службы в Ровно оперативно выехали на место, где атака реактивных беспилотников российской армии привела к повреждениям. Это произошло ночью 15 октября.

Во время желтой воздушной тревоги в городе прогремели взрывы – примерно в 01:40. Местные сообщества в телеграме, такие как "Рівне Головне", сразу сообщили об этом, а также добавили, что вспыхнул пожар.

Областная военная администрация чуть позже подтвердила повреждения в частном секторе Ровно. К счастью, обошлось без жертв.

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Добавим, что массированная атака реактивных БПЛА по Украине продолжается. Во многих областях объявлена тревога, в том числе и на Западе.