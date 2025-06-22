Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о новом обстреле Одесской области

По данным спасателей, этой ночью враг атаковал юг Одесского региона.

На месте попаданий вспыхнули пожары, горели здания на территории станции скорой медицинской помощи, гараж и автомобиль в нем, также горел рядом расположенный жилой дом,

– указали в ГСЧС.

Спасатели с местной пожарной командой ликвидировали возгорание. Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Как выглядит Одесская область после атаки дронов / фото ГСЧС

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Заметим, вечером 21 июня россияне обстреляли Краматорск, нанеся 7 ударов по промышленной зоне и жилой застройке.