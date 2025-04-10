Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру. 10 апреля 2025 года российские войска совершили ракетный обстрел Днепра.

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Последствия атаки по Днепру

В результате этого обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения. По данному факту начато уголовное производство.

Кадры разрушений в Днепре / Видео: Новости Live

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

По данным следствия, вечером 10 апреля 2025 года российские военные нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

Ракетная атака по Днепру / Видео: Новости Live

Также повреждена инфраструктура города. В то же время, информация о количестве пострадавших и разрушений пока уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Они занимаются фиксацией последствий обстрела и документированием очередного военного преступления, совершенного российскими войсками.

Следственные действия продолжаются, и вскоре будут обнародованы дополнительные подробности происшествия.