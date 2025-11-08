Есть жертвы и пропавший человек, – в горсовете назвали последствия адской ночи в Днепре

Днепр пережил массированную ночную атаку, во время которой ПВО уничтожило 24 беспилотника, но один "Шахед" попал в жилой дом. По состоянию на утро погибли три человека, 14 получили ранения, еще один человек считается пропавшим без вести.

Депутат Днепропетровского городского совета Екатерина Немченко сообщила 24 Канала, что все 72 квартиры дома придется расселять из-за необходимости полного демонтажа подъезда. В результате атаки во многих районах Днепра отсутствует электроснабжение, а разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

Смотрите также: Россия ударила по многоэтажке в Днепре: растет число погибших, есть пропавший без вести

Каковы последствия попадания "Шахеда" в многоэтажку в Днепре?

Жилой дом в попавший русский беспилотник находится в районе, который пострадал не в первый раз. В начале полномасштабного вторжения там произошла величайшая трагедия Днепра с попаданием в многоэтажку и огромным количеством жертв.

По состоянию на данный момент погибли три человека– две женщины и мужчина. Еще один человек не выходит на связь. Есть надежда, что она не стала жертвой, но пока ее судьба неизвестна,

– сказала Немченко.

Число раненых возросло до 14 человек. Семь находятся в больнице– несколько в реанимации, несколько в состоянии средней тяжести. Остальные– лечатся амбулаторно на дому.

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что подъезд пострадавшего здания придется полностью демонтировать для разбора завалов и решения коммунальных вопросов. Все 72 квартиры дома нужно будет расселить.

Обычно полный демонтаж нужен после ракетных ударов., но прямое попадание повлекло за собой критические повреждения инфраструктуры. Трагедия действительно ужасающая, и количество жертв может возрасти, поскольку разбор завалов все еще продолжается",– отметила Немченко.

В результате трагедии во многих районах Днепра отсутствует электроснабжение– кроме плановых отключений, действующие последний месяц, есть также экстренные.

Что известно о последствиях атаки россиян ночью 8 ноября?