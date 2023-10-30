По имеющейся информации, сделали это защитники из ВзК "Восток". Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что сбили две российские ракеты в небе над областью.

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Обломки ракет упали в Днепровском районе

Он добавил, что обломки российских ракет упали в Днепровском районе. В результате повреждения получили пятиэтажка, частный дом, а также легковой автомобиль.

Также известно, что оккупанты ночью дважды обстреливали Никополь из тяжелой артиллерии.

К счастью, в результате атаки на область никто не пострадал и не погиб.

Обломки упали в Днепровском районе / Фото с телеграма Лысака

О ракетной опасности жителей Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей Воздушные силы предупредили в 01:33. Позже "покраснела" также Кировоградщина.

А уже в 02:01 стало известно, что в пригороде Днепра раздались взрывы. Приблизительно в то же время Воздушные силы призвали жителей областного центра не покидать укрытий.

Оккупанты атаковали Херсон

Известно, что российские захватчики около полуночи атаковали Херсон. Об этом рассказал глава Херсонской ГВА Роман Мрочко. Он отметил, что в результате погиб один человек и еще трое получили ранения.

По имеющейся информации, оккупанты атаковали с временно оккупированного левого берега Центрального района города. Известно, что в результате этого повреждения получили многоэтажки.

В результате атаки вспыхнула одна из квартир. В ней погибла 85-летняя женщина. Другая пострадала с ожогами и отравлением продуктами горения. Ее доставили в больницу.

Еще двое раненых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Речь идет о мужчине 68 лет и женщине 36 лет.

Обратим внимание, что российские захватчики этой ночью также атаковали Украину дронами-камикадзе. Как отмечают в Генштабе ВСУ, враг применил 12 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона уничтожила все 12 "Шахедов".