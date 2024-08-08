Об этом говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, опубликованном 7 августа. Завод начал работу в середине апреля 2024 года с закупки подсолнечника и планировал провести эксперимент по переработке сои и рапса.

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Дроны повредили маслоэкстракционный завод

Агрохолдинг сейчас оценивает размер ущерба. "Кернел" также уточнил, что речь идет о крупнейшем заводе компании на Западе страны.

Работу объекта приостановлено, а пожар, возникший в результате нападения, потушили. К счастью, в результате атаки никто не пострадал,

– заявили в компании.

Староконстантиновский маслоэкстракционный завод (МЭЗ) в Хмельницкой области стал первым заводом, который агрохолдинг "Кернел" построил на Западе Украины.

Агрохолдинг "Кернел" до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорта (около 12%).

К слову, в ночь на 8 августа оккупационное войско в очередной раз атаковало Украину ракетами и ударными БПЛА. По вражеским целям отработали силы ПВО.