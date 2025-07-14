Пострадавших среди населения удалось избежать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ОГА Николая Калашника.

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Какие последствия ночных обстрелов Киевщины?

В ночь на 14 июля враг снова атаковал Киевскую область ударными дронами. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

Традиционно, эффективно отработали этой ночью наземные экипажи перехватчиков дронов с "Чистого неба". На рубежах Киевской области было перехвачено десяток БпЛА врага,

– отметил Калашник.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры также.

В Белоцерковском районе в результате атаки произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар ликвидирован.

В Фастовском районе пожар был на в складских помещениях. Повреждены 6 грузовых авто и ангар.

Напомним, ночью 14 июля Россия запустила 140 дронов и ракет, в том числе 90 "Шахедов". Украинская ПВО сбила 61 дрон, а также обезвредила 47 дронов-имитаторов с помощью РЭБ.