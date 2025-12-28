Почти FPV, – эксперт разобрал, что изменится в ударах "Шахедами" через ретрансляторы в Беларуси

Украине стало труднее противодействовать вражеским БпЛА. Россия пытается обходить украинскую систему перехвата, используя территорию Беларуси. Есть предположение, что там размещены пункты управления и беспилотники управляются оттуда.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала напомнил, что линия границы между Украиной и Беларусью составляет ориентировочно тысячу километров. Она пролегает с востока на запад. Российские дроны и ракеты могут идти вдоль под прямым управлением с ретрансляторами в Беларуси.

Смотрите также Россия размещает оборудование для наведения "Шахедов" даже на жилых домах в Беларуси

Как противодействовать Беларуси?

Военный эксперт не исключает, что белорусы могут устанавливать вдоль границы с Украиной свои ретрансляторы. Они направлены на глубину под 150 километров, а это охватывает несколько украинских областей, в частности Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Житомирскую.

Это почти FPV-дрон получается. А если еще есть соответствующие системы поднятия ретранслятора на высоту, то могут управляться непосредственно к точке соприкосновения. Радиогоризонта не будет. Конечно, что все эти ретрансляторы украинская разведка уже заметила на белорусской территории,

– озвучил Свитан.

С его слов, там могут сидеть операторы, хотя в этом нет смысла. Есть доступ к интернету, поэтому можно управлять и дистанционно.

Можно сидеть в Москве и управлять дроном через ретранслятор, который установлен в белорусском селе, который будет лететь, например, на Ровно. Причем в режиме FPV-дрона,

– объяснил Свитан.

Полковник запаса ВСУ подытожил, что этому надо противодействовать. По его словам, необходимо бороться с режимом Лукашенко и наказать Беларусь, а для этого стоит уничтожить нефтепровод "Дружба" (проходит через белорусскую территорию).

Как Россия использует Беларусь?