Майже FPV, – експерт розібрав, що зміниться в ударах "Шахедами" через ретранслятори у Білорусі

Україні стало важче протидіяти ворожим БпЛА. Росія намагається обходити українську систему перехоплення, використовуючи територію Білорусі. Є припущення, що там розміщені пункти управління і безпілотники керуються звідти.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан в етері 24 Каналу нагадав, що лінія кордону між Україною та Білоруссю становить орієнтовно тисячу кілометрів. Вона пролягає зі сходу на захід. Російські дрони й ракети можуть йти вздовж під прямим управлінням з ретрансляторами в Білорусі.

Дивіться також Росія розміщує обладнання для наведення "Шахедів" навіть на житлових будинках у Білорусі

Як протидіяти діям Білорусі?

Військовий експерт не виключає, що білоруси можуть встановлювати вздовж кордону з Україною свої ретранслятори. Вони спрямовані на глибину під 150 кілометрів, а це охоплює кілька українських областей, зокрема Сумську, Чернігівську, Київську, Житомирську.

Це майже FPV-дрон виходить. А якщо ще є відповідні системи підняття ретранслятора на висоту, то можуть управлятися безпосередньо до точки дотику. Радіогоризонту не буде. Звичайно, що всі ці ретранслятори українська розвідка вже помітила на білоруській території,

– озвучив Світан.

З його слів, там можуть сидіти оператори, хоча в цьому немає сенсу. Є доступ до інтернету, тож можна управляти й дистанційно.

Можна сидіти у Москві й керувати дроном через ретранслятор, який встановлений у білоруському селі, який буде летіти, наприклад, на Рівне. При чому в режимі FPV-дрона,

– пояснив Світан.

Полковник запасу ЗСУ підсумував, що цьому треба протидіяти. З його слів, необхідно боротися з режимом Лукашенка і покарати Білорусь, а для цього варто знищити нафтопровід "Дружба" (проходить через білоруську територію).

Як Росія використовує Білорусь?