Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Смотрите также Перемирие Шредингера: почему существует только на словах Путина и Трампа и не работает для Украины

Что известно об ударе по животным на Харьковщине

Так, 25 марта около 22:00 российский ударный беспилотник атаковал приют для домашних эвакуированных животных. Помещения получили существенные повреждения.

В приюте находятся лошади, овцы, козы, свиньи, которых спасли из Авдеевки, Покровска, Волчанска, Купянска и тому подобное. К счастью, животные не пострадали,

– отметили в прокуратуре.

Как выглядит поврежденный приют для животных: смотрите фото

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления. Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Кстати, в ночь на 28 марта российская армия снова обстреляла объекты "Нафтогаза". К счастью, пострадавших нет, однако повреждены газодобывающие мощности. Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру Группы от начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года.