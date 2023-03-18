О главных событиях 18 марта, борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне
рассказывает 24 Канал.
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05:25 Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что, к счастью, люди не пострадали. По предварительной информации, российская ракета разрушила заведение общепита. 05:19 В Запорожской ОВА сообщили, что ночью россияне в очередной раз атаковали мирный город. Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома. В частности, фасады, окна, крыши. 02:20 В Воздушных силах рассказали, что оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed 136/131. Их враг выпустил из двух направлений – восточного побережья Азовского моря и Брянской области России. Всего удалось уничтожить 11 беспилотников. 01:56 По всей территории Украины сообщили об отбое тревоги. 01:25 В КГВА сообщили, что враг в очередной раз запустил в направлении Киева "Шахиды". ПВО уничтожила все воздушные цели. По данным на этот момент, обошлось без жертв и разрушений. 00:53 Воздушные тревоги раздаются только на Западе Украины. О возможной угрозе с неба предупреждали жителей Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской областей. Также "красным" все еще остается Киев. 00:44 Monitor отметил, что эта цель двигается в направлении Львова. 00:29 Появилась информация о том, что вражеская цель находится на границе Ровенской и Волынской областей. 00:27 На "Єтривогах" появилась публикация, что на Львовщине раздаются взрывы 00:25 По данным Monitor, во Львовской области работает ПВО. 00:16 В Monitor отметили, что акустически фиксируется "Шахид" к северу от Львова, в области. 00:10 Вице-премьер-министр, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что его страна будет содействовать Международному уголовному суду в его расследованиях для привлечения к ответственности в военных преступлениях в Украине. 00:09 США одобрили решение МУС об ордере на арест Путина, но избежали назвать фамилию диктатора. Представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон отметила, нет никаких сомнений в том, что Россия совершает военные преступления и зверства в Украине.