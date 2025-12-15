Россияне терроризировали Север, Юг и Восток Украины: сколько дронов удалось сбить
- Российские захватчики запустили 153 беспилотника для атаки на Украину с разных направлений.
- Противовоздушная оборона сбила/подавила 133 из этих дронов, но 17 попали в цель на 10 локациях.
В ночь на 15 декабря российские захватчики в очередной раз запустили по Украине ударные дроны. Враг использовал более 150 БпЛА для террора украинцев.
Как отработала ПВО ночью?
По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты запустили 153 беспилотника по Украине. Враг привлек БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов. Россияне атаковали с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Шаталово, Чауда, Гвардейское. Около 90 из дронов – "Шахеды".
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов,
Враг терроризировал Север, Юг и Восток Украины. Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 10 локациях.
Российские обстрелы Украины: что известно?
К слову, россияне обстреляли критическую инфраструктуру, обесточив контактную сеть железной дороги в Днепропетровской области.
По состоянию на 08:37 железнодорожники вывели резервные тепловозы, а энергетики постепенно восстанавливали движение электротягой. Несмотря на это, задерживаются поезда, движущиеся через Днепропетровскую область.
Кроме того, специалист по радиосвязи "Флеш" рассказал, что оккупанты усовершенствовали "Шахеды". Теперь есть ударные беспилотники с двойной боевой частью.