Росіяни тероризували Північ, Південь та Схід України: скільки дронів вдалося збити

У ніч проти 15 грудня російські загарбники вкотре запустили по Україні ударні дрони. Ворог використав понад 150 БпЛА для терору українців.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО вночі?

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти запустили 153 безпілотники по Україні. Ворог залучив БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів. Росіяни атакували з напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово, Чауда, Гвардійське. Близько 90 із дронів – "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів,

– кажуть захисники.

Ворог тероризував Північ, Південь та Схід України. Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Як відпрацювали сили ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ

Російські обстріли України: що відомо?