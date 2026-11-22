Вражеское нападение продолжалось с 18:00 21 ноября, а боевые действия на отдельных участках продолжаются и утром. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ. Среди запущенных аппаратов были зафиксированы дроны Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

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Откуда враг запускал воздушные цели?

Оккупанты запускали беспилотники сразу со многих направлений: из российских городов Орел, Курск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск, а также из захваченного Донецка и крымских полигонов Чауда и Гвардейское.

Примечательно, что 72 из задействованных Shahed были оснащены реактивными двигателями.

Отбивали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и расчеты беспилотных систем Сил обороны Украины.

Последствия атаки

По состоянию на 08:00 защитникам неба удалось уничтожить или знешкодити 161 вражескую цель, в том числе 56 реактивных дронов. В то же время полностью избежать разрушений не удалось: зафиксированы попадания в 18 точках, а еще в 6 точках упали обломки сбитых аппаратов.

Сбитые цели / ВВС

В Воздушных силах уточнили, что в воздушном пространстве еще оставались единичные беспилотники, поэтому противовоздушный бой продолжался.

Накануне, в ночь на 21 ноября, захватчики также нанесли комбинированный удар по Украине, что привело к попадания в 19 точках.