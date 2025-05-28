К сожалению, есть погибший и 7 человек, которые ранены или пострадали в результате взрывов. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что враг начал бить после полуночи, а атака дронами продолжалась примерно до часу ночи.

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Были масштабные пожары

Анна Черненко отметила, что в поселке Васищево были ранены трое мужчин. Это работники гражданского предприятия. Двое из них – госпитализированы.

Кроме этого, атака беспилотников серьезно повредила и частный сектор. К сожалению, там к медикам в шоковом состоянии обратились родители маленького 4-летнего ребенка. По чему бы они не били, они всегда задевают наши жилые дома,

– сказала она.

Ночью спасатели тушили пожар в этом населенном пункте. Он был вдвое больше, чем во время предыдущих обстрелов. По состоянию на утро 28 мая пожар ликвидировали.

В поселке Эсхар, к сожалению, погиб мужчина 85 лет из-за тяжелых травм в результате атаки. Он умер по дороге в больницу. К сожалению, пострадало три человека. В частности, двое – в больнице, один человек обратился в шоковом состоянии.

В этом населенном пункте беспилотники били по частному сектору, по многоэтажкам. По информации спасателей, занялся пожар в жилых домах.

В общем этой ночью наши спасатели не просто в усиленном режиме работали. Сверхсложная ночь. Очень сильный пожар. Не в Безлюдовке. Это тысяча квадратных метров. Это уже пожар в экосистеме. Горел сухостой,

– подчеркнула корреспондентка.

Кроме того, от ударов снова пострадал Купянский район. Захватчики бьют по важным предприятиях для экономики Украины, серьезных повреждений наносят жилому сектору, многоквартирным, частным домам.