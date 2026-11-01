В Кстово горит НПЗ: апокалиптические кадры с места событий

Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале, в ночь и утром 1 ноября регион подвергся массированному налету беспилотниками.

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Что известно об обстреле?

Последствия атаки / Exilenova+

По официальному заявлению властей, противовоздушная оборона, якобы, сбила более 100 целей, однако избежать попаданий не удалось, в результате чего промышленный объект получил значительные повреждения.

Удар по НПЗ в Кстово / Exilenova+

Из-за атаки и проведения аварийных работ в прилегающих населенных пунктах возникли сбои в коммунальном обслуживании.

Момент атаки: смотрите видео

Местные власти предупредили жителей о возможных временных отключениях электроэнергии, а также о снижении параметров отопления и горячего водоснабжения.

При этом россияне имеют возможность наблюдать апокалиптические пейзажи, которые стали реальностью в результате атаки.

Какова ситуация в Кстово: смотрите фото

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Последствия попадания на нефтеперерабатывающий завод

По данным OSINT-сообщества Exilenova+, пожар в Кстово вспыхнул непосредственно на технологических объектах местного нефтеперерабатывающего предприятия. Возгорание зафиксировали в районе установок АВТ-6, АВТ-5 и висбрейкинга гудрона или вблизи комплекса 35/11-600.

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Атака на Кстово / Exilenova+

Аналитики отмечают, что точный масштаб разрушений производственных мощностей станет известен после публикации спутниковых снимков территории предприятия.

В то же время местные власти уверяют, что погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Как уже сообщалось на нашем сайте, украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по критически важным военным и промышленным объектам в глубине российской территории.

Напомним, ранее мы писали, что спутниковые снимки подтвердили поражение базы хранения и ремонта систем ПВО на заводе № 75 "Арсенал" в подмосковном Серпухове.