В Кстово горит НПЗ: апокалиптические кадры с места событий

Атака на НПЗ в Кстово / Фотографии очевидцев
В Нижегородской области России утром 1 ноября получило значительные повреждения промышленное предприятие в Кстовском районе. В городе вспыхнул пожар на технологических установках завода после атаки сотни дронов.
Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале, в ночь и утром 1 ноября регион подвергся массированному налету беспилотниками.
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Что известно об обстреле?
По официальному заявлению властей, противовоздушная оборона, якобы, сбила более 100 целей, однако избежать попаданий не удалось, в результате чего промышленный объект получил значительные повреждения.
Из-за атаки и проведения аварийных работ в прилегающих населенных пунктах возникли сбои в коммунальном обслуживании.
Момент атаки: смотрите видео
Местные власти предупредили жителей о возможных временных отключениях электроэнергии, а также о снижении параметров отопления и горячего водоснабжения.
При этом россияне имеют возможность наблюдать апокалиптические пейзажи, которые стали реальностью в результате атаки.
Какова ситуация в Кстово: смотрите фото
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Последствия попадания на нефтеперерабатывающий завод
По данным OSINT-сообщества Exilenova+, пожар в Кстово вспыхнул непосредственно на технологических объектах местного нефтеперерабатывающего предприятия. Возгорание зафиксировали в районе установок АВТ-6, АВТ-5 и висбрейкинга гудрона или вблизи комплекса 35/11-600.
Аналитики отмечают, что точный масштаб разрушений производственных мощностей станет известен после публикации спутниковых снимков территории предприятия.
В то же время местные власти уверяют, что погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
Как уже сообщалось на нашем сайте, украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по критически важным военным и промышленным объектам в глубине российской территории.
Напомним, ранее мы писали, что спутниковые снимки подтвердили поражение базы хранения и ремонта систем ПВО на заводе № 75 "Арсенал" в подмосковном Серпухове.
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