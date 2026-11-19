Как сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на оперативный штаб региона, в городе экстренно сработала российская система противовоздушной обороны.

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Последствия попаданий и подрыв гражданского

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что над Курском сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, в одном из зданий в центре города возникло задымление. Он отметил, что ситуация уточняется и находится под его личным контролем. Последствия атаки: смотрите видео очевидцев

Также чиновник обнародовал сводку о последствиях падения обломков сбитых аппаратов. По его словам, повреждены шесть многоэтажных домов и один частный дом, однако погибших нет.

Последствия атаки / Фото из сети

Кроме того, в области зафиксирован случай подрыва местного жителя. В селе Сопелевка Курчатовского района 57-летний мужчина наступил на взрывное устройство во время погрузки свеклы, получил ранение ноги и был госпитализирован в областную больницу.

Напомним, ранее мы писали, что атаки беспилотников охватывают различные регионы России: вечером 12 ноября дроны парализовали работу четырех московских аэропортов, а в Волгограде загорелся нефтеперерабатывающий завод.