Дроны ежедневно долетают до Москвы: россияне снова жаловались на громкие взрывы

Вечером 14 декабря на Москву налетели дроны. Жители делят в сети моментом атаки и говорят, что было очень громко, когда дроны пролетали прямо над ними.

Что известно об атаке на Москву?

В российских телеграмм-сообществах появились кадры атаки дронов на Москву и область. Заметно, что после громких взрывов в некоторых районах в небо поднялся столб дыма.

После атаки дронов в Московской области начались пожары: смотрите видео

Сейчас власти российской столицы не комментировали атаку. Поэтому о последствиях обстрела и возможных попаданиях в сети информации нет.

Россияне шокированы атакой БпЛА: видео

Минобороны страны-агрессора снова может заявить о работе "пе-ве-о", однако дронов на Россию каждую ночь летит много и все БпЛА оккупанты, вероятно, сбить не могут. Об этом свидетельствуют результаты успешных атак на российские объекты.

Атака дронами на Московскую область продолжилась: видео из сети

