Дроны ежедневно долетают до Москвы: россияне снова жаловались на громкие взрывы
- Вечером 14 декабря на Москву налетели дроны, что вызвало громкие взрывы.
- Власти Москвы пока не комментировали атаку.
Вечером 14 декабря на Москву налетели дроны. Жители делят в сети моментом атаки и говорят, что было очень громко, когда дроны пролетали прямо над ними.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Supernova+.
Что известно об атаке на Москву?
В российских телеграмм-сообществах появились кадры атаки дронов на Москву и область. Заметно, что после громких взрывов в некоторых районах в небо поднялся столб дыма.
После атаки дронов в Московской области начались пожары: смотрите видео
Сейчас власти российской столицы не комментировали атаку. Поэтому о последствиях обстрела и возможных попаданиях в сети информации нет.
Россияне шокированы атакой БпЛА: видео
Внимание, видео 18+! Содержит ненормативную лексику.
Минобороны страны-агрессора снова может заявить о работе "пе-ве-о", однако дронов на Россию каждую ночь летит много и все БпЛА оккупанты, вероятно, сбить не могут. Об этом свидетельствуют результаты успешных атак на российские объекты.
Атака дронами на Московскую область продолжилась: видео из сети
Дроны атакую Россию и Крым: последние новости
Худшие последствия для России имела недавняя атака дронов по нефтеперерабатывающим заводам в Волгоградской области и Краснодарском крае в ночь на 14 декабря. Тогда на местах, где упали беспилотники, вспыхнули пожары, а в поселке Афипский вообще произошел блэкаут.
Также поражения произошли на оккупированных территориях Украины и Крыма. Украинские войска ударили дронами и ракетами по нескольким военным объектам, в частности станциях радиоэлектронной борьбы, пунктах управления, радиолокационных станциях и зенитном ракетном комплексе.
Всего минувшей ночью российские регионы и временно оккупированный Крым атаковали более 200 беспилотников. Некоторые из дронов летели в направлении Москвы.