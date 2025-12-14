Дрони щодня долітають до Москви: росіяни знову скаржилися на гучні вибухи

Увечері 14 грудня на Москву налетіли дрони. Жителі ділять в мережі моментом атаки й кажуть, що було дуже гучно, коли дрони пролітали просто над ними.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Supernova+.

Дивіться також Великий успіх, – військовий зауважив важливу деталь в ударах по нафтових об’єктах Росії

Що відомо про атаку на Москву?

У російських телеграм-спільнотах з'явилися кадри атаки дронів на Москву та область. Помітно, що після гучних вибухів у деяких районах в небо піднявся стовп диму.

Після атаки дронів у Московській області почалися пожежі: дивіться відео

Наразі влада російської столиці не коментувала атаку. Тож про наслідки обстрілу й можливі влучання в мережі інформації немає.

Росіяни шоковані атакою БпЛА: відео

Увага, відео 18+! Містить ненормативну лексику.

Міноборони країни-агресорки знову може заявити про роботу "пе-ве-о", однак дронів на Росію щоночі летить багато й усі БпЛА окупанти, ймовірно, збити не можуть. Про це свідчать результати успішних атак на російські об'єкти.

Атака дронами на Московську область продовжилася: відео з мережі

Дрони атакую Росію та Крим: останні новини