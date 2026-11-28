Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

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Сколько российских дронов сбила ПВО?

Противник начал атаку в 18:00 27 ноября. Всего россияне задействовали 162 ударных беспилотника типа Shahed, в том числе 74 реактивных, а также дроны "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с нескольких направлений: Орел, Миллерово и Курск в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма – из района Гвардейского.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 28 ноября противовоздушная оборона знешкодила 141 вражеский беспилотник. Среди них – 54 реактивных Shahed.

В то же время зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 13 точках. Обломки сбитых целей упали еще в 7 местах.

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В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается: в воздушном пространстве Украины остаются несколько российских беспилотников.

Напомним, Россия завершает подготовку к " нового массированного удара по Украине ". По данным разведки, основными целями вновь могут стать энергетическая инфраструктура, логистика и объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов.

Зеленский отметил, что Украина активизировала взаимодействие с международными партнерами для усиления защиты воздушного пространства. Среди приоритетов – получение ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.