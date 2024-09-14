Российская армия продолжает осуществлять удары по объектам портовой инфраструктуры Украины. В ночь на 14 сентября вражеские беспилотники атаковали город Вилково Измаильского района Одесской области.

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Россия атаковала дом Ломаченко

По сообщению местных СМИ, в результате взрыва беспилотника пострадал дачный домик боксера Василия Ломаченко.

Уроженец Белгород-Днестровского приобрел дом ради у местных рыболовов несколько лет назад. С начала полномасштабной агрессии России здание несколько раз подвергалось повреждениям. Во время последней были повреждены окна и двери, но без дальнейшего возгорания.

Дачный дом Ломаченко / фото Бессарабия INFORM

Пока точно не известно, бывает ли Ломаченко на своей даче. Ведь Россия активно бомбит прибрежную зону Одесской области.

Однако можно с уверенностью утверждать, что мы не услышим слов осуждения атаки России от Ломаченко. Боксер еще ни разу публично не высказался относительно войны. Один из самых известных боксеров мира больше обеспокоен делами УПЦ МП, неоднократно попадая в скандальные хроники.