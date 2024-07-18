Впрочем, уже утром 18 июля в КГВА сообщили, что последствий обстрела не обнаружено. К счастью, атака россиян на Киев прошла без разрушений и пострадавших.

Смотрите также Оккупанты экспериментируют: почему российские дроны "блуждают" в Беларуси

Что известно об атаке на Киевскую область

Во время одной из последних воздушных тревог в Киеве существовала реальная угроза применения врагом БпЛА.

Определенное количество дронов противника направлялись на столицу, но были поражены силами и средствами ПВО на подступах,

– сообщили в КГВА.

Впрочем, сразу после атаки появилась информация о возможном падении обломков в Дарницком районе Киева. Оперативно было проведено обследование указанного района отрядами оперативных служб. К счастью, последствий обстрела не обнаружено, разрушений и пострадавших нет.

Местные власти призывают киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги и беречь себя.

Напомним, что недавно один из российских "Шахедов" упал и взорвался в Беларуси. Дрон упал в Октябрьском районе Гомельской области, в 120 километрах от границы с Украиной.