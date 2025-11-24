Массированный налет на Москву: в столичном регионе России жаловались на атаку дронов

Вечером 24 ноября столичный регион России массированно атаковали дроны. По целям работала ПВО, а в сети показывают кадры пролета неизвестных БпЛА.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко.

Где в Московской области видели БпЛА?

Вечером в Московской области России было громко. В частности под массированной атакой оказался подмосковный Зеленоград. Там объявили эвакуацию из-за того, что по населенному пункту якобы стреляли ракетами.

Также из-за атаки пришлось прервать учебный процесс в Московском институте электротехники, ведь студенты и работники перешли в укрытие.

В Москве работала ПВО: смотрите видео

Интересно, что это вуз специализируется на микро- и наноэлектронике, радиотехнике и информационных технологиях. Здесь учатся будущие работники предприятий, которые обеспечивают работу российского вооружения.

Атаку на Москву и область прокомментировал и мэр Сергей Собянин. По его словам, по дронам, которые атаковали регион, работала "пе-ве-о". Беспилотники якобы были уничтожены, а на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. По информации Собянина, на Москву запустили по меньшей мере 8 БпЛА.

Москву и область атаковали неизвестные дроны / Фото из соцсетей

