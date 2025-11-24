Масований наліт на Москву: в столичному регіоні Росії бідкалися на атаку дронів

Увечері 24 листопада столичний регіон Росії масовано атакували дрони. По цілях працювала ППО, а в мережі показують кадри прольоту невідомих БпЛА.

Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

Де в Московській області бачили БпЛА?

Увечері в Московській області Росії було гучно. Зокрема під масованою атакою опинився підмосковний Зеленоград. Там оголосили евакуацію через те, що по населеному пункту нібито стріляли ракетами.

Також через атаку довелося перервати навчальний процес у Московському інституті електротехніки, адже студенти та працівники перейшли до укриття.

У Москві працювала ППО: дивіться відео

Цікаво, що це виш спеціалізується на мікро- та наноелектроніці, радіотехніці та інформаційних технологіях. Тут навчаються майбутні працівники підприємств, які забезпечують роботу російського озброєння.

Атаку на Москву та область прокоментував і мер Сергій Собянін. За його словами, по дронах, які атакували регіон, працювала "пе-ве-о". Безпілотники буцімто були знищені, а на місцях падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. За інформацією Собяніна, на Москву запустили щонайменше 8 БпЛА.

Москву та область атакували невідомі дрони / Фото із соцмереж

