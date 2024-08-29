Собственно, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Соответствующее сообщение появилось в его телеграмм-канале в 3:24, информирует 24 Канал. Добавим, что на атаку дронов жаловались и в Брянской области России.

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В Севастополе и Брянской области жалуются на атаку дронов

Губернатор Севастополя Михаил Розвожаев около половины 4 утра сообщал, что военные отражают атаку БпЛА. По его словам, работает противовоздушная оборона.

Не обошлось и без заявления об успешной работе "пе-ве-о". Так, Розвожаев заявлял, что по предварительной информации, над акваторией моря уже сбито два дрона. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

"По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", – отметил Развожаев.

В то же время информационный центр Крымского моста сообщал, что по состоянию на 03:47 движение по мосту временно перекрыто.

Утром в 7:24 Развожаев заявил о том, что атаку дронов "пе-ве-о" отбило.

Он отметил, что согласно предварительной информации, "военные на значительном удалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа".

Он добавил, что по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Также на атаку дронов пожаловались и в Брянской области, что в России. Так, в одном из российских телеграм-каналов сообщили о "сбитии еще двух дронов" над этой областью. Об этом в паблике написали со ссылкой на сообщение главы региона Александра Богомаза. Перед этим Богомаз сообщал о еще одном беспилотнике, который по его словам, уничтожила российская "ПВО".