Там вспыхнули пожары, площадью 700 квадратных метров. Об этом рассказал директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Какие последствия атаки

По его словам, на этой локации пострадавших в результате российской атаки нет.

Врагом было нанесено непосредственно по этой локации, банно-ресторанному комплексу, четыре попадания БПЛА типа "Шахед", возник пожар в четырех корпусах на площади 700 квадратных метров. Сейчас пожар локализован, продолжается его тушение подразделениями ГСЧС,

– сообщил директор.

Богдан Гладких также рассказал, что одно из попаданий было по территории концертного зала. Чиновник отметил, что этот объект является исключительно гражданским, и очень популярным среди жителей города как комплекс отдыха.

К слову, также из-за обстрела города вспыхнул пожар на рынке "Барабашово". В результате вражеского удара один из секторов на ТЦ "Барабашово" подвергся серьезным разрушениям. Полностью уничтожено около 90 торговых павильонов.