Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины и Харьковскую областную прокуратуру.

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Какие последствия ночной атаки на Харьков

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, с 2:00 до 6:00 россияне нанесли 6 ударов по промышленной зоне в Киевском районе города.

Попадание по складским помещениям и типографии. В результате взрывов произошел пожар площадью в несколько тысяч квадратных метров,

– сообщил он.

Чубенко добавил, что в результате удара телесные повреждения получили трое мужчин от 50 до 60 лет – это сотрудники предприятия, которые находились на территории. К тому же в результате ударов было повреждено остекление в трех многоквартирных домах и детском саду.

По предварительной информации, для удара враг использовал БпЛА "Герань-2".

Спасатели показали последствия ночного обстрела / Фото: ГСЧС Харьковщины

В ГСЧС сообщили, что сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, к которой привлечены 68 спасателей и 19 единиц техники. Также на месте работают кинологический и пиротехнический расчеты ГСЧС.

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Напомним, этой ночью российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области. Также враг применил 131 ударный БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.