Беспрецедентная атака не оставляет выбора, – Терехов сделал важное заявление об отоплении Харькова

Харьков находился под массированной атакой с воздуха ночью 3 февраля. Беспрецедентный ущерб понесла энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов и дал важную информацию об отоплении. Вот что известно на данный момент.

Город Харьков и Харьковскую область в течение ночи атаковали с воздуха различные средства нападения. Российская армия целенаправленно била по энергетической инфраструктуре, как указал мэр города.

При этом он заявил, что необходимо не допустить замерзания сети, а потому придется слить теплоноситель в системах 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ.

Беспрецедентная атака на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Другого выхода наши специалисты не видят,

– подчеркнул Игорь Терехов.

Также возможны перебои в работе городского электротранспорта. На подмогу запустят дополнительные автобусные маршруты.

Круглосуточно будет работать 101 пункт Несокрушимости, где можно согреться, выпить горячие напитки, зарядить гаджеты. При необходимости оперативно будут разворачивать дополнительные пункты.

По информации местных властей, также Балаклейская и Изюмская громады Харьковской области остались без света.

