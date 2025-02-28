Однако мишенью россиян, вероятно, был именно энергетический объект. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что из-за этой атаки также пострадали дома.

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"Мишенью россиян, вероятно, был именно энергетический объект вчера вечером. По окрестностям Харькова выпустили примерно 20 беспилотников. Сейчас правоохранители устанавливают, это было комбинировано "Геранями", "Шахедами" и "Молниями" или что-то одно использовалось. К сожалению, пострадали и дома из-за этой атаки", – сказала она.

Много разрушений в результате атаки

Анна Черненко подчеркнула, что, к сожалению, снова много разрушений из-за беспилотников. Из 20 дронов украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить 17. Это очень большое количество. Если бы они все долетели до целей, это могло бы обернуться определенным энергетическим кризисом для региона.

К сожалению, из-за этой атаки пострадали два человека. Это мужчина 75 лет и женщина 68 лет. Они находятся в больнице. Также за сутки есть семь человек, которые или ранены, или получили острую реакцию на стресс.

Впервые за достаточно длительное время вчера под ударом была Балаклея. По ней ударили "Шахедом". Мишенью стал многоквартирный дом на восемь помещений. Там у нас наибольшее количество пострадавших людей. Это двое мужчин и женщина. Здание серьезно разрушено,

– отметила корреспондентка.

Кроме того, Купянск, села вблизи города, Золочевская община были под ударом. Здесь захватчики использовали различные типы оружия: беспилотники, КАБы, авиацию, FPV-дроны, которых в Купянске очень много.

Враг совершил массированную комбинированную атаку по Дергачевской громаде. После 15 часов россияне сначала ударили беспилотниками по самим Дергачах по частному сектору, серьезно повредив дома, а уже через полчаса – по Слатино, это населенный пункт неподалеку Дергачей.

"Там уже били КАБами. Несколько авиабомб выпустили по населенному пункту. Большое чудо, что все это взорвалось в земле на окраинах. Поэтому не имеем хотя бы из-за этого удара пострадавших. Но если вспомнить Дергачи, то там серьезный стресс у двух женщин. Им помогали медики", – добавила Черненко.