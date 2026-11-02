Россияне атаковали больницу в Херсоне после окончания "режима тишины"

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

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Каковы последствия удара по больнице в Херсоне?

По информации Шанько, оккупанты атаковали центр Херсона около 7:40 утра.

Около 7:40 российские террористические войска провели атаку беспилотником на центр Херсона. Вражеский дрон попал в здание одного из медицинских учреждений. В результате этого удара повреждены несколько помещений, выбиты окна и межкомнатные двери,– сообщил глава МВА.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Информацию о последствиях удара уточняют.

Последствия обстрела Херсона: смотрите в видео

Что известно о завершении "режима тишины" в Херсонской области?

С 27 октября до 22:59 1 ноября в районе Херсона действовал временный "режим тишины". Его ввели для проведения гуманитарной миссии и эвакуации гражданских лиц из временно оккупированных Олешек.

Вечером 1 ноября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о завершении этого режима. По его словам, в течение установленного периода стороны соблюдали взятые на себя обязательства.

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В то же время британский телеканал Sky News обнародовал видео, на котором, по сообщению издания, российские военные под прикрытием прекращения огня завозили в Олешки тяжелую технику и боеприпасы, укрепляли позиции и проводили ротацию войск.

Ранее Херсонская военная администрация предупреждала о возможных российских провокациях накануне завершения перемирия. В военной администрации отмечали, что Россия может создавать информационные поводы для нарушения режима прекращения огня. Жителей призвали быть особенно осторожными 1 ноября и избегать опасных районов.