Пожар и аварийные отключения: Россия совершила атаку на энергетику в Хмельницкой области

Последствия российской атаки на энергетическую инфраструктуру Хмельницкой области 11 ноября 2026 года / Фото Getty Images (иллюстративное)

Российские войска нанесли удар по Хмельницкой области, в результате чего пострадала энергетическая инфраструктура. Из-за повреждения оборудования возникли проблемы с электроснабжением, а на месте атаки вспыхнул пожар.

О последствиях обстрела сообщили в Хмельницкой областной государственной администрации. По данным областной администрации, повреждение энергетического оборудования привело к аварийному отключению электроэнергии в Шепетовском районе. Adv популярные видео Каковы последствия атаки на Хмельницкую область? В результате российского удара также возник пожар. К его ликвидации привлекли спасателей. Тем временем энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Информация о пострадавших, масштабах повреждений и сроках восстановления электроснабжения пока не обнародована. Российская армия не прекращает атаки на критическую инфраструктуру Украины перед началом зимы. В частности, 10 ноября враг нанес удар по большим подстанциям сразу в нескольких областях Украины.

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