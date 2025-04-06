Мужчина рассказал, что видел и как приходит в себя после атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свободу".

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Что рассказал Михаил о вражеской атаке по Киеву

Михаил отметил, что переживает уже не первую вражескую атаку, находясь на посту. Мужчина рассказал, что также был на работе во время вражеского обстрела Киева 12 февраля.

Это 12 февраля прилетело, что меня ангел спас. Теперь, пожалуйста, вот сегодня прилетело. Тоже меня спас. Это уже второй раз,

– поделился очевидец.

Охранник также отметил, что "смерть как-то уходит от меня", а он ее "не тянет к себе". Зато Михаил отмечает, что всегда думает о позитиве.

Мужчина рассказал, что в результате атаки пострадала СТО, где ремонтируют байки, а также склады, расположены рядом.

"Здесь у нас и химия, и мебель, и кожа, и ремонт байков. Нет военных объектов!" – рассказал Михаил.

Охранник Михаил чудом уцелел во время вражеской атаки по Киеву / Видео "Радио Свободы"

Стоит отметить, что в ГСЧС ранее сообщали, что в Оболонском районе по одному адресу пожар возник в мебельном цехе. Впоследствии пламя распространилось на помещение склада.

К слову, охранник Михаил ранее рассказывал, что стал свидетелем вражеской атаки по Киеву 12 февраля. По словам мужчины, он пошел в уборную умыться, как вдруг раздались сильные взрывы, а также вылетели двери и окна офисного здания.

Мужчина отметил, что если бы он был на посту, то его, видимо, уже бы зарезало осколками стекла. Ведь его место на посту все усеяно стеклом.