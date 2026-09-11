На это в интервью 24 Каналу обратил внимание полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россияне на реакцию Молдовы дали свой ответ.

Россия может готовить новые удары по КПП: Польше стоит готовиться

Россияне ответили, что они наносили удары по молдавскому пункту перехода, потому что через него якобы поступало вооружение в Украину. Примечательно, как подчеркнул Свитан, что именно через этот пограничный пункт абсолютно никакого вооружения никогда не проходило, ведь он не предназначен для подобного.

Дело в том, что для перевозки взрывчатых веществ требуются специальные пограничные пункты. Это не просто по дорожке, по которой ходят гражданские лица. Нет, совсем другие пункты. И именно этот молдавский пункт никогда не использовался и не будет задействован из-за невозможности организации технического сопровождения взрывчатых веществ,

– пояснил Свитан.

Однако россияне по нему все-таки ударили. Военный эксперт предположил, что сделали это для того, чтобы посмотреть на реакцию Молдовы и сделать условную "прививку" такими атаками всем остальным странам.

Это сделано для того, чтобы посмотреть на реакцию европейского сообщества НАТО, сделать ему "прививку" и в информационном потоке обыграть обоснование этих атак. В ближайшее время я не исключаю возможности ударов по польским пограничным пунктам с Украиной, на которых действительно есть такие, которые связанные с военной техникой. Надо ожидать,

– прогнозирует Свитан.

Он добавил, что нужно не просто ждать таких атак со стороны России, а должным образом к ним готовиться – прикрывать пограничные переходы с обеих сторон, в частности с украинской. Но Украина, как отметил полковник запаса, не может действовать в воздушном пространстве Польши, поэтому здесь очень важное значение будет иметь противодействие силами польской ПВО.

Помимо переходов с Украины, полякам нужно усилить как минимум границы с Россией. В последнее время уже стало ясно, что россияне эскалируют вторжение в Европу,

– отметил Свитан.

По его словам, имели место непосредственные удары и подготовка к ним. Свитан подчеркнул, что в Германии ранее был остановлен поток взрывчатых веществ, предназначенных для возможных взрывов. Немцы быстро отреагировали. Там, по его словам, начиная с кибербезопасности, которая работает в полном объеме, бдительно действуют правоохранительные структуры, отслеживающие любую возможность нанесения ущерба немецкой экономике непосредственно со стороны россиян.

Это противодействие существует. Оно вызывает обратную реакцию. Украина получает больше вооружения. Поверьте, как только там появится какое-то количество ракет, они уже будут у нас. Немцы не злопамятны, отомстят и забудут. А вот месть может быть передана украинской армии. Немцы это сейчас и делают. Мы в этом смысле заинтересованы в противодействии россиянам с помощью немецких средств поражения только нашими руками,

– подытожил Свитан.

Полное интервью с Романом Свитаном: смотрите видео