О подробностях и последствиях варварского обстрела в эфире 24 Канала рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Кировоградской области Оксана Васильков. Она подчеркнула, что эта атака стала самой продолжительной и масштабной для региона за все время полномасштабного вторжения.

Подробности атаки от ГСЧС

Ужасная ночь выдалась для Кировоградщины. Более 10 часов длилась атака вражескими БПЛА как по областному центру, так и по области, в целом по всем районам нашей области, отметила пресс-секретарь ГСЧС.

К большому сожалению, атака унесла жизни мирных жителей и привела к многочисленным ранениям.

На данный момент известно о трех погибших, шестеро получили травмы, пятеро из них находятся в больницах под наблюдением врачей. Одному человеку оказали помощь на месте, она отказалась от госпитализации,

– сообщила Оксана Васильков.

Куда целился враг?

Оккупационные войска в очередной раз сознательно наносили удары по гражданской и критической инфраструктуре, пытаясь перегрузить противовоздушную оборону. Под вражеским прицелом оказались жилые дома, предприятия и логистика.

Враг наносил удары и по гражданской инфраструктуре: повреждены дома, придомовые территории, автомобили. Враг наносил удары и по транспортной инфраструктуре, по логистическим центрам, по магазинам, по складам, по различным предприятиям, по открытой местности – повсюду. Всего 26 объектов,

– подчеркнула представительница ГСЧС.

На большинстве пострадавших объектов вспыхнули пожары, ликвидация которых продолжалась до самого утра. Спасатели задействовали максимальные силы для устранения последствий вражеских ударов.

По словам Васильков, сообщений о людях под завалами пока не поступало, однако масштабы ущерба и окончательное число пострадавших еще уточняются из-за значительной зоны поражения.

Вражеские атаки на другие регионы Украины

Кировоградская область – не единственный регион, подвергшийся в последнее время террористическим ударам врага: