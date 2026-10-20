Для ночного удара по Львовской области российские военные применили реактивные беспилотники. Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Каковы последствия удара дронов по Львовской области?

В Солонковской общине обошлось без погибших и пострадавших. В то же время в результате атаки повреждены крыши одного частного дома и двух дач.

Экстренные службы и профильные специалисты фиксируют последствия попыток врага повредить энергетические объекты в области.

Вражеские БПЛА двигались с высокой скоростью и регулярно меняли курс. Дополнительные трудности для украинских защитников создали погодные условия, в частности сильный туман, но военным удалось отработать по воздушным целям.

Напомним, вечером 19 октября Воздушные силы предупреждали о движении реактивного беспилотника в направлении Львова с запада, после чего в регионе работала ПВО.