Для ночного удара по Львовской области российские военные применили реактивные беспилотники. Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
Каковы последствия удара дронов по Львовской области?
В Солонковской общине обошлось без погибших и пострадавших. В то же время в результате атаки повреждены крыши одного частного дома и двух дач.
Экстренные службы и профильные специалисты фиксируют последствия попыток врага повредить энергетические объекты в области.
Вражеские БПЛА двигались с высокой скоростью и регулярно меняли курс. Дополнительные трудности для украинских защитников создали погодные условия, в частности сильный туман, но военным удалось отработать по воздушным целям.
Напомним, вечером 19 октября Воздушные силы предупреждали о движении реактивного беспилотника в направлении Львова с запада, после чего в регионе работала ПВО.