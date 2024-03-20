Кадры с места событий опубликовали в ГСЧС и Областной прокуроре Харькова. По данным полиции, в результате атаки пострадали четверо мужчин.

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Отмечается, что Холодногорский район Харькова россияне атаковали около 13:00. Повреждены многоэтажный дом и автомобиль, а также помещение частного предприятия.

"Пострадали мужчины в возрасте 66, 48, 38 и 47 лет, их доставили в больницу", – говорится в сообщении правоохранителей.



В результате атаки в Харькове вспыхнул пожар / Фото ГСЧС



На месте прилета оперативно работают чрезвычайники / Фото ГСЧС

Правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.



Тушение пожаров продолжается / Фото ГСЧС

Под завалами все еще могут быть люди

У ГСЧС добавили, что на месте удара по предприятию обнаружили тело погибшего человека. Произошло возгорание на площади более 2 тысяч квадратных метра.

В ГСЧС сообщили, что известно о пяти пострадавших. Также отмечают, что под завалами могут быть люди.

Последствия атаки по Харькову / Фото прокуратуры

Коротко об атаке