Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Смотрите также Взрывы в ряде регионов России, продвижение врага на фронте: хронология 1228 дня войны
Удары по Харьковской области
Синегубов подчеркнул, что в результате российской атаки 1 человек погиб, 15 – пострадали, среди них 2 детей. Он объяснил, какие виды вооружения использовал враг для террора украинского населения:
- 12 неуправляемых авиационных ракет;
- 1 ракета Х-38;
- 6 КАБ;
- 25 БпЛА типа "Шахед";
- 9 БпЛА типа "Герань-2";
- 2 БпЛА (тип устанавливается).
В городе Чугуев пострадали 11 человек, в том числе 10-летний мальчик и 14-летняя девочка; в городе Купянск погибла 55-летняя женщина, пострадали 61-летняя и 70-летняя женщины, 56-летний и 57-летний мужчины,
– рассказал председатель ОГА.
Последствия российского террора: смотрите фото ГСЧС Харьковщины
Олег Синегубов рассказал о поврежденных и разрушенных объектах гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе повреждены 2 многоквартирных дома, школа, 2 частных дома, магазин,
- в Чугуевском районе повреждено общежитие, СТО, 10 автомобилей, инфраструктуру почты, недействующее здание.
Спасатели отметили, что ликвидировали масштабный пожар на одном из объектов Чугуева. По другому адресу БпЛА попал в недействующее здание – пожарные укротили пламя.
К ликвидации последствий в Чугуеве привлекались 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники, медики и пожарный поезд.