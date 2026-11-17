Об этом сообщили в ГСЧС.

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Каковы последствия российской атаки на Киев?

В Оболонском районе в результате удара повреждено нежилое здание. Во время ликвидации последствий атаки спасатели обнаружили человека, который оказался заблокированным под завалами.

Сотрудники ГСЧС деблокировали пострадавшего и передали его медикам. Всего в этом районе в результате атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Также российский удар вызвал пожар в нежилом здании в Днепровском районе Киева. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В ГСЧС продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

Также в ночь против 17 ноября российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. По предварительной информации мэра Киева Виталия Кличко, зафиксированы попадания по Северному и Южному мостам.

Впоследствии в КГГА подтвердили повреждения обоих мостов. Движение по ним перекрыли в обоих направлениях. В настоящее время специалисты оценивают масштабы повреждений.