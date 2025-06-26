Российская ракета попала в их дом в Шевченковском районе столицы, разрушив целый подъезд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Воспоминания о погибшей Светлане и ее дочери Марии

Церемония прощания с мамой и ее дочерью состоялось рядом с атакованной пятиэтажкой. Они жили в первом подъезде, который ракета разрушила до основания.

"Это был ад. Мы ждали 11 часов и я искренне молилась, чтобы... чтобы они были живы. Я пока что даже не приняла факта, я еще не осознала даже. Я до сих пор засыпаю, меня напоивают разными успокоительными, потому что я не могу спать, я не могу есть", – вспомнила старшая сестра Валерия.

Чтобы отдать дань уважения погибшим и провести их в последний путь, возле их дома собралась примерно сотня людей.

Прощание со Светланой и 11-летней Машей / Фото Общественного

Маленькая Маша с самого детства увлекалась рисованием. Она родилась в 2014 году и всю жизнь прожила во время российско-украинской войны.

Она была талантлива, любила рисовать, сияющая была, светились глаза, она была светлая, позитивная, ответственная и очень талантливая, она была прекрасна,

– вспомнила учительница рисования.

Валерия рассказала, что младшая сестренка всегда равнялась на нее.

"Несколько недель назад она купила краску и сама себе покрасила волосы и обрезала очень смешно. Криво. Она была очень смешная. И очень красивая. Веселая. Искренняя. Айфон предлагает подборку фото. И это тяжело, я еле смотрю эти фото. Мне очень сложно сейчас", – рассказала девушка.

Убитая Россией их мама очень много работала. Несмотря на это детей не обделяла вниманием. Ей удавалось совмещать работу и семью.

"Мама всегда много вкладывалась и в работу. И в нас. Интересно, что она всю жизнь работала на одной работе", - рассказала Валерия.

А всего через несколько недель Валерия должна была бы отметить выпускной в университете. А потом с сестренкой они должны были ехать в летний лагерь как участницы скаутской организации "Пласт".