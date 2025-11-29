В Киеве из-за российской атаки есть проблемы с водой

В ночь на 29 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Киев. На украинскую столицу летели ракеты и БпЛА.

Сейчас там есть проблемы с водой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Что известно о проблемах с водой в Киеве?

По данным Кличко, в жилых домах правого берега Киева по состоянию на 7:43 снижено давление воды в системах водоснабжения.

Кроме этого, в городе есть перебои со светом. По состоянию на половину 8 часов утра без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения.

Какие последствия российской атаки на Киев: коротко о главном