Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві через російську атаку є проблеми з водою
29 листопада, 08:42
2

У Києві через російську атаку є проблеми з водою

Надія Батюк
Основні тези
  • У Києві через російську атаку виникли проблеми з водопостачанням та перебої зі світлом.
  • На правому березі Києва знижений тиск води, а західна частина столиці залишилася без електроенергії.

У ніч на 29 листопада росіяни вкотре масовано атакували Київ. На українську столицю летіли ракети та БпЛА.

Наразі там є проблеми з водою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Дивіться також У Києві прогриміли вибухи: росіяни тероризують "Кинджалами" та крилатими ракетами 

Що відомо про проблеми з водою у Києві?

За даними Кличка, у житлових будинках правого берега Києва станом на 7:43 знижений тиск води в системах водопостачання. 

Окрім цього, у місті є перебої зі світлом. Станом на о пів на 8 годину ранку без електроенергії західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання.

Які наслідки російської атаки на Київ: коротко про головне

  • Внаслідок атаки на Київ загинув чоловік, ще 15 людей постраждали, 8 із них перебувають у стаціонарах медзакладів.

  • Окрім цього, є пошкодження багатоповерхових та приватних будинків у Святошинському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах столиці. У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю 2-поверхової будівлі.

  • У Дніпровському районі, внаслідок влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу пошкоджені 2 поверхи, виникла пожежа. Наразі її ліквідували. У Шевченківському районі загоряння виникло в 14-поверховому житловому будинку, але, на щастя, його також загасили.