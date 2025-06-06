В результате атаки на город пострадали более двух десятков человек. Также известно о жертвах – это трое спасателей, которые ликвидировали последствия на месте прилета, передает 24 Канал.

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Киев под обстрелом

Момент удара по Киеву попал на видео. Его распространили в соцсетях.

Прилет по Киеву: смотрите видео

Напомним, что в Соломенском районе горел ангар, также возник пожар на 11 этаже 16-этажного жилого дома. В Дарницком районе произошло падение частей сбитых воздушных целей на детскую площадку и открытую территорию. В Голосеевском районе повреждено образовательное учреждение, складские помещения. В Днепровском районе разрушено здание АЗС и повреждены пути метро между станциями Дарница и Левобережная.

К слову, ночью для атаки враг применил 452 воздушных средства: "Шахеды", баллистику и крылатые ракеты.