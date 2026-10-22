Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Последствия атаки в Полтавской области

Ночью российский беспилотник поразил здание частной телерадиокомпании в Кременчуге. В результате атаки вспыхнул пожар.

Также на утро под ударом оказался энергетический объект в этом районе.

В обоих случаях, по предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.

Спасатели оперативно ликвидируют последствия возгорания, которое вспыхнуло после прилета БПЛА.

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Напомним, что накануне БПЛА попал в Кременчугский университет имени Михаила Остроградского. В результате атаки пострадали два человека, среди них 16-летний подросток. У нее медики диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Ее госпитализировали.