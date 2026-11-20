Об этом сообщил председатель Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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Каковы последствия атаки на Кривой Рог?

По словам Вилкула, в результате российских ударов обесточены ряд котельных, насосные станции водоканала и больницы. Медицинские учреждения переведены на работу от генераторов.

Также без электроэнергии осталась значительная часть абонентов города. Кроме того, обесточены несколько тяговых подстанций городского электротранспорта в северной части Кривого Рога.

Из-за этого временно не работают троллейбусные маршруты № 18, 15, 16 и 10. В то же время троллейбусы курсируют до площади Кольцевой (Толстого).

К ликвидации последствий атаки привлечены коммунальные службы, бригады электриков и тепловиков. Все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения продолжают работать.

Также ночью российские войска провели атаку беспилотниками на Никополь и Марганецкую общину. Там повреждены хозяйственные постройки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.