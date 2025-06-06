В результате атаки в городе есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука.

Смотрите также Пострадали 6 районов, есть жертвы и раненые: последствия российской атаки на Киев

Сколько ракет и "Шахедов" применила Россия по Луцку

По данным Полищука, во время этой атаки вражеские войска применили по Луцку 15 ударных беспилотников и 6 ракет.

Отметим, что, по данным председателя Волынской ОВА Ивана Рудницкого, в городе есть попадание в многоквартирный жилой дом. Он претерпел частичные разрушения. Кроме этого, во многих зданиях ударной волной выбило окна.

К счастью, никто из жителей не погиб. Однако 5 человек пострадали. Людей удалось эвакуировать, а пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь. Все соответствующие службы сейчас работают на местах и ликвидируют последствия вражеской атаки.