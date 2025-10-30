Враг атаковал Львовскую область: в регионе повреждены энергообъекты

Оккупанты на рассвете 30 октября массированно атаковали регионы Украины. Под прицелом врага оказалась Львовщина.

Там есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Максима Козицкого, главу ОВА.

Что известно о повреждении энергообъектов на Львовщине?

Вражеские силы в ночь на 30 октября нанесли комбинированный воздушно-ракетный удар.

По словам главы ОВА, на Львовщине повреждены 2 объекта энергетической инфраструктуры.

Он подчеркнул, что из-за последствий атаки по Украине во всех областях ввели графики почасовых отключений электроэнергии.

Атака по Украине: последние новости